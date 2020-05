O acidente ocorreu na noite de quinta-feira, 07, na Avenida Tancredo Neves, próximo a Avenida Paraná, no Jardim Eldorado, em Vilhena onde o condutor de um Chevrolet Spin Activ7, subiu no canteiro central da via e acabou colidindo com uma árvore.

De acordo com o registro da ocorrência, o condutor que é médico, transitava pela avenida Tancredo Neves sentido BR-174, quando desviou de uma caminhonete da fornecedora de energia Energisa, que estava estacionada e perdeu o controle da direção.

O local onde a caminhonete estava estacionada estava devidamente sinalizado com cones e apesar da violência do impacto, o médico não se feriu grandemente, porém, bateu com o rosto e apresentava sangramento pelo nariz.

A vítima foi conduzida ao hospital por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar registrou o caso.