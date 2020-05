O boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pimenteiras do Oeste, através da Vigilância em Saúde, divulgado na quinta-feira, 7, às 18h, informa que o município tem 6 famílias monitoradas, 2 casos suspeitos e 1 descartado do novo coronavírus (Covid-19).

Com relação ao último boletim, houve um aumento de 2 famílias monitoradas com casos suspeitos. Além dos casos investigados, o número de notificações já chega a 6 famílias e 2 suspeitos aguardando resultado de exames.

O Secretário Municipal de Saúde Rodrigo Sordi Moreira fez um apelo na tarde desta quinta-feira, 7, para que a população siga à risca o isolamento social. Segundo ele, pessoas em circulação aumentam as chances de proliferação do vírus.

“Todas as pessoas que puderem, nesse momento, cumprir esse período o isolamento social, que o faça. Precisamos desse esforço da população. Contamos com esse esforço. Fiquem em casa, sem visitas e sem passeios”, disse Rodrigo ao frisar que só por meio do confinamento será possível diminuir a escala de infecção.

Em contato via telefone com o prefeito Olvindo Luiz Donde (PDT), informou ao Extra de Rondônia, que os dois casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames, tiveram contato com um homem do Rio de Janeiro que estava numa fazenda na região, ele apresentou sintomas da Covid-19, com isso, retornou para o Rio e o resultado do exame apontou positivo para Coronavírus.

Vino pede que aos amantes da pesca esportiva e turistas, para terem paciência, e não irem a Pimenteiras neste momento de quarentena. O prefeito ainda ressalta que o comércio está trabalhando normal, porém, com regras impostas para evitar aglomeração, e orienta a população que use máscaras.