Nas concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, a equipe de vendas faz o atendimento aos clientes respeitando as orientações atuais e pedem que os clientes usem máscara para proteger a si mesmo e as pessoas a sua volta. Na foto a gerente Rute Mandrick e a consultora de vendas Sueli Ribeiro.

Neste domingo, dia 10, o dia das mães será comemorado de modo diverso pela maioria das famílias, que tem sua mamãe residindo em outro local – a comemoração será online, mas com certeza a criatividade vai persistir para que as mamães se sintam amadas como são!

Na foto dona Maria Antonieta Gimenes, minha mamãe que reside no interior de São Paulo, e que através dela parabenizo todas as mamães pelo seu dia especial! Infelizmente também estarei sem minhas amadas filhas, que residem em Campo Grande (MS), mas que estão presentes em meu coração como sempre!

Foi um sucesso absoluto a Live Ellas com as cantoras Pollyana Velten e Wesline Assis no último domingo, dia três! Arrasaram na live feita em um belo local em Cacoal!

O dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves da Casa de Dança Rodolfo Gonçalves em Cacoal, foi o produtor da “Live Ellas” com as cantoras Polyana Velton e Wesleyne Assis no último domingo, dia três.

A live beneficente arrecadou duas toneladas de alimentos para cestas básicas para instituições beneficentes do município, e arrecadou ainda quatro sacos de ração e dez vermífugos para o Abrigo Vira-lata Vira amor! Entre os apoiadores a concessionária Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura, do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia.

Apoie o Abrigo Vira-lata Vira amor em Cacoal! Instituição séria e comprometida com os cãezinhos e gatinhos que são abandonados no município. Vira-lata Vira amor depende de sua doação!

Neste domingo, dia 10, Nayara Ragnini de Cacoal, comemora aniversário. Na foto Nayara entre as amigas Cris Aibara “Leléu” e a irmã médica Aridiany Aiabara.

Neste domingo, dia 10, Maira Travain de Souza Delcaro do Cacoal Selva Park em Cacoal, comemora aniversário.

Na próxima terça-feira, dia 12, Tâmmilis Von Rondon de Cacoal comemora aniversário ao lado dos pais a estilista Linda Von Rondon e o fisioterapeuta Melki Von Rondon.