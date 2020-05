Em nota enviada a redação do Extra de Rondônia neste sábado, 9, a Associação dos Criadores de Colorado (Asccol), comunica que decisão tomada junto a diretoria, o evento promovido pela entidade há 34 anos, no caso a Exposição, foi adiada por tempo indeterminado devido a pandemia.

>>>>>>Veja nota na íntegra:

A Associação dos Criadores de Colorado do Oeste –Asccol, entidade que ao longo de 34 anos é responsável pela organização e realização da Exposição Feira Agropecuária do de Colorado, através de todos os membros da sua diretoria, vem a público esclarecer a toda população coloradense e demais municípios que devido as incertezas causadas nesse momento, pela pandemia do coronavírus, está suspensa a realização da 34ª edição da Expocol.

O evento estava prevista para o período de 17 A 21 de junho de 2020. Informamos ainda que assim que voltar à normalidade a diretoria irá definir nova data.

Contamos com a compreensão de todos, ao tempo em que agradecemos o apoio que recebemos ao longo dos anos, onde mantivemos o objetivo de proporcionar a população de modo geral, momentos de lazer, diversão e conhecimento, mas acima de tudo a oportunidade de realizar bons negócios.

A diretoria;