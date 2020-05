No final da tarde deste sábado, 9, uma desavença entre vizinhos acabou em tragédia em Vilhena, com três pessoas baleadas, e uma morta, entre elas uma criança de 5 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar (PM) foi chamada para atender um caso de desavença entre vizinhos no residencial Maria Moura, no qual acabou com disparos de armas de fogo.

A PM foi informada que Josiel Pereira Ferreira, de 29 anos, e Adriano Furtado Rodrigues, de 29 anos, entraram em discussão, e com isso, Josiel de posse de uma arma calibre 12 – foi até a casa de Adriano e efetuou um disparo atingindo uma criança de 5 anos e a esposa de Adriano S.L.S., Josiel não conseguiu efetuar mais disparos, pois a arma falhou.

Contudo, Adriano de posse de um revólver revidou e atingiu Josiel no peito e também o pai de Josiel, Daniel da Cunha Ferreira, de 49 anos, no qual não resistiu aos ferimentos e morreu algum tempo depois.

Na confusão, mesmo ferido, Josiel pegou seu carro VW Gol e saiu do local, andou aproximadamente um quilômetro e acabou perdendo o controle batendo na frente de um mercado na Avenida Perimetral. Josiel foi atingido por 5 disparos, 4 no tórax e um cabeça.

Adriano pegou seu carro VW Saveiro e levou sua filha e esposa ao pronto-socorro do Hospital Regional, já Josiel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

Ao averiguar o veículo de Josiel, foi descoberto que a placa estava adulterada com fita adesiva, transformando a letra “L” em “U”.