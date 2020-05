O acidente aconteceu na noite deste domingo, 10, no cruzamento da Avenida 1705 com a Rua Octávio José dos Santos, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, a condutora do veículo Chevrolet Celta , seguia pela Avenida 1705, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, um Fiat Uno que trafegava pela Rua Octávio José dos Santos, sentido Porto Velho, teria invadido a preferencial e com isso, causando a colisão.

No choque, o Fiat Uno acabou capotando e o Celta teve o para-choque destruído entre outras avarias. Os motoristas não sofreram fermentos.

