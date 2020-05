Vilhena registrou um novo caso suspeito neste domingo, 10.

A cidade não recebeu resultados de exames.

Dessa forma, Vilhena marca até as 19h de hoje: 12 casos confirmados, 22 casos suspeitos e 83 descartados.

O caso suspeito de hoje é uma mulher de 34 anos.

Vilhena já tem estabelecida nos últimos casos a transmissão local, ou seja, de um vilhenense para outro que não tenha viajado.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163.

A Secretaria Municipal de Saúde irá orientar o paciente e avaliar seu quadro sem que precise procurar os serviços de saúde de maneira presencial.

Não há nenhum caso suspeito ou confirmado internado na Central de Atendimento à Covid-19.

Nenhum dos outros casos suspeitos apresenta sintomas graves. Assim, todos os suspeitos receberam recomendação de permanecer em quarentena domiciliar enquanto continuem com sintomas leves ou assintomáticos, bem como de manter constante comunicação com a Vigilância Epidemiológica.

Todos podem fazer denúncias de descumprimento de normas de Saúde pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

O Boletim do Governo do Estado não havia sido publicado até a edição do Boletim de Vilhena, mas o Ministério da Saúde revelou que Rondônia tem 1.302 casos confirmados e 43 óbitos.

No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 162,7 mil, com 11,1 mil mortes e taxa de letalidade de 6,8%. No mundo são 4,1 milhões de casos confirmados e 283 mil mortes.

>>> Confira a tabela atualizada em anexo com os casos confirmados em Vilhena e sua respectiva situação

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 12

Suspeitos: 22

Internados: 0

Descartados: 83

Curados: 3