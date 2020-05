Enquanto o governo de Rondônia luta diuturnamente contra o novo Coronavírus, o diretor da Penitenciária Aruana de Porto Velho está indo em desacordo com todas as medidas de segurança, quem afirma são os próprios Policiais Penais da Unidade.

Os servidores que não quiseram se identificar com medo de represálias, mais uma vez fizeram graves denúncias contra o diretor geral do Presídio.

Conforme os denunciantes, o diretor geral vem descumprindo o Decreto de Calamidade Pública n° 24.979/2020 e a própria Portaria n° 873/2020/SEJUS que suspende os trabalhos externos dos apenados.

Os servidores já haviam denunciado outras irregularidades contra o referido diretor. Relembre a matéria abaixo.

Em meio a Pandemia, Diretor de Presídio em RO libera presos para trabalharem fora da unidade.

Os servidores ainda alertam do perigo que esses apenados correm ao saírem da unidade para realizarem trabalhos no presídio URSO BRANCO, tendo em vista, já foi confirmado servidores contaminados com COVID-19 na Unidade.

Eles alertam do perigo que isso pode causar aos reeducandos da penitenciária Aruana e aos servidores em geral, podendo chegar a toda sociedade rondoniense.

Afirmam ainda que, já fizeram várias denúncias no Ministério Público de Rondônia, mais de nada adiantou, segundo relatam, o MP encaminha as denúncias à SEJUS, mas, até hoje nada foi feito.

Nossa equipe está a disposição para mostrar a versão do diretor se assim desejar. Lembrando que as denúncias aqui mencionadas são documentadas para comprovar os fatos.

Veja a íntegra da denúncia e a referida cautela autorizando os apenados à trabalharem no Presídio Urso Branco.

O Diretor da Penitenciária Estadual Aruana, Manoel Marcos Lima Barros, continua desrespeitando o Decreto de Calamidade Pública n° 24.979/2020 e a própria Portaria n° 873/2020/SEJUS que suspende os trabalhos externos de reeducandos, dentre outros.

O mesmo liberou dois reeducandos: Uelder e Lucas, para trabalharem no projeto do Urso Branco, colocando outros reeducandos que estão em isolamento em total perigo.

Sequer, o diretor tem qualificação profissional conforme preceitua o art. 75 da Lei de Execuções Penais.

É comum no país em que vivemos, pessoas desqualificadas e irresponsáveis assumirem cargos de chefia apadrinhadas por políticos.

É preciso que as autoridades competentes tomem providências veementes para coibir essas infrações do diretor com a legislação vigente, suspendendo-o imediatamente do cargo para apurarem os fatos.