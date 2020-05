De acordo com Decreto Presidencial de emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), a 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) – Comando Conjunto Príncipe da Beira (CCj PB) – desencadeou a Operação (Op) Verde Brasil II, em sua área de responsabilidade, a qual abrange os Estados de Rondônia e Acre, além do sul do Estado do Amazonas.

A operação começou nesta segunda-feira, 11, e a ação governamental é voltada ao combate aos incêndios e crimes ambientais na Amazônia, e ocorre em ambiente interagências com o máximo de integração com Instituições Federais e Órgãos de Segurança Pública e Fiscalização (OSPF) dos Estados de RO, AC e do AM.

Como primeira ação, na madrugada desta segunda-feira,11, tropas do CCj PB, da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), Agentes da Polícia Federal (PF), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da Polícia Militar Ambiental da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/PMA) atuaram na Floresta Nacional, Flona Jacunda, região noroeste de Rondônia.

Dois helicópteros do Exército, dezenas de viaturas dos Órgãos participantes e cerca de 200 militares e agentes federais e estaduais atuaram na fiscalização das madeireiras existentes no entorno da Flona Jacunda. Os objetivos da operação, nesta fase inicial, são combater a extração ilegal de madeira desmatamento de áreas de preservação ambiental, visando reduzir as queimadas no período da seca na região amazônica.

