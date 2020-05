Porta de entrada para o Estado de Rondônia, a cidade de Vilhena tem passado por intensas fiscalizações para combater o novo coronavírus. Agentes estaduais e municipais de saúde estão realizando barreiras sanitárias e verificando o quadro de quem entra no município.

“Fazemos perguntas de onde vem e para onde vai. Se está com sintomas de febre se tem tosse ou cansaço”, explica o gerente regional de saúde do governo, Sérgio Souza Mattos, sobre a atuação no Portal da Amazônia, local onde também funciona a alfândega estadual.

Há também uma outra barreira sanitária, realizada com parceria entre o governo do Estado e prefeirura de Vilhena, para quem chega do sentido Cuiabá. Os mesmos procedimentos são adotados nas abordagens.

Entre as ações implementadas pelo governo durante a vigência do decreto de calamidade pública, o representante da saúde esclarece ainda que, por determinação do governador Marcos Rocha e do secretário estadual de saúde, Fernando Máximo, os trabalhos estão sendo realizados em todas as frentes municipais para, segundo ele, alertar e conscientizar a população da região do Cone Sul, sobre a importância de prevenção contra o vírus, utilizando-se máscaras, álcool em gel e, sempre que possível, lavar adequadamente as mãos.

Ainda no Portal da Amazônia, além das abordagens e questionamentos feitos pelos agentes de saúde, há também distribuição de material impresso para que, caso a pessoa precise de informações sobre a doença, faça contato por meio do Disque Corona. “Se, por acaso, a pessoa tiver alguma dúvida ou se necessitar denunciar alguma situação suspeita, pode fazer contato por meio dos canais disponíveis no folder que estamos distribuindo”, observa o gerente regional.

FORÇAS DE SEGURANÇA

São várias as ações do governo do Estado em meio à pandemia. Exemplo maior é o trabalho da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, que estão garantido reforço nas barreiras sanitárias dos municípios que formam o Cone Sul, a exemplo de Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Colorado, Cerejeiras, Corumbiara, Vilhena e Cabixi, auxiliando as fiscalizações municipais e facilitando o trabalho dos agentes de saúde.

Em Cerejeiras, no último sábado aconteceu uma mega operação que contou com as forças de segurança do Estado para fiscalizar e conscientizar os moradores e comerciantes da cidade.