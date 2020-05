Vilhena registrou um novo caso confirmado de covid-19 nesta quarta-feira, 13.

Além disso, houve 13 novos casos suspeitos.

Ao mesmo tempo, houve 9 resultados negativos em Vilhena.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 15 casos confirmados, 25 casos suspeitos e 108 descartados.

Há atualmente 10 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 5 já estão curados.

Os novos casos confirmados é um homem de 24 anos.

Os novos casos suspeitos desta quarta-feira são 8 mulheres de 21, 23, 24, 31, 43, 47, 49 e 70 anos de idade, bem como dois homens de 23, 31, 33, 51 e 69 anos.

Por sua vez os casos negativos são 7 mulheres de 31, 32, 43, 46, 55, 55 e 70 e dois homens de 31 e 44 anos.

Não há nenhum caso internado atualmente e todos estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

(ERRATA DA PREFEITURA: Embora a descrição, o gráfico e a tabela dos casos de ontem estejam corretas, o número de casos suspeitos que deveria ter sido informado no primeiro parágrafo era 22 e não 12″.

EMERGÊNCIA EM SAÚDE

A Prefeitura de Vilhena decreta nesta quarta-feira, 13 de maio, o nível de Emergência em Saúde Pública na cidade, o mais alto dos três níveis de alerta instituídos pela lei municipal n° 5.285. A mudança foi publicada no Diário Oficial de Vilhena, na tarde de hoje, através do decreto n° 49.273, assinado nesta manhã pelo prefeito Eduardo Japonês.

O documento, que entra em vigor em 18 de maio, traz também novas regras para restringir a circulação de pessoas entre as 11h da noite e 5h da manhã, bem como impedimentos de entrada em Vilhena para viajantes com sintomas de covid-19 que não morem no município (leia mais AQUI).

Atualmente a legislação municipal sobre o novo coronavírus envolve a Lei Municipal n° 5.285 (www.bit.ly/lei5285) e Decreto Municipal n° 49.048 (www.bit.ly/decreto49048), que foi alterado pelo decreto n° 49.273 (disponível na página 84 do Diário Oficial de Vilhena no link: www.bit.ly/decreto49273).

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

1.612 CONFIRMADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 1.612 casos confirmados e 50 óbitos. Há também 373 pacientes recuperados, 159 internados e 166 aguardando resultado. Já foram feitos 6.689 exames no Estado. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 189 mil, com 13,1 mil mortes e taxa de letalidade de 7%. No mundo são 4,4 milhões de casos confirmados e 297 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 15

Suspeitos: 25

Internados: 0

Descartados: 108

Curados: 5