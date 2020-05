Uma mulher que conduzia uma moto sofreu vários ferimentos após bater numa capivara que estava no meio pista de rolamento próximo a cidade de Colorado do Oeste.

De acordo com as primeiras informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 14, na BR-435, nas proximidades do balneário Zago.

Com o impacto, a mulher que conduzia uma moto Bros, caiu e sofreu diversos ferimentos, sendo levada ao pronto-socorro da Unidade Mista de Colorado. A capivara morreu na hora.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) foi até ao local e isolou a área até a chegada da Polícia Rodoviária Federal que registrou a ocorrência.