Vilhena registrou 15 novos casos suspeitos de covid-19 nesta quinta-feira, 14.

Ao mesmo tempo, houve 4 resultados negativos.

Dessa forma, Vilhena marca até as 20h de hoje: 15 casos confirmados, 36 casos suspeitos e 112 descartados.

Há atualmente 10 casos ativos em Vilhena, ou seja, que podem transmitir a doença, visto que 5 já estão curados.

Os novos casos suspeitos desta quinta-feira, 14, são 10 do sexo feminino com 22, 28, 28, 36, 37, 38, 40, 48, 50 e 53 anos e cinco do sexo masculino de 10, 27, 39, 43 e 60 anos.

Por sua vez os casos negativos são 2 mulheres de 38 e 48 anos e 2 homens de 43 e 60 anos.

Um caso suspeito foi internado na Enfermaria da Central de Atendimento à Covid-19, sem necessidade de respirador.

Todos os demais casos suspeitos e confirmados estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois apresentam apenas sintomas leves.

Todos que apresentarem sintomas de gripe devem ligar para os números: 3321-4338 (das 7h às 13h e das 15h às 17h) ou 98442-1163. Denúncias de descumprimento de normas de Saúde podem ser feitas pelos números: 190 (24h) ou 3322-1936 (7h às 17h30).

1.686 INFECTADOS EM RO

O Boletim do Governo do Estado revelou que Rondônia tem 1.686 casos confirmados e 56 óbitos. Há também 668 pacientes recuperados, 188 internados e 339 aguardando resultados. Já foram feitos 7.187 exames no Estado. No Brasil o número de casos confirmados já ultrapassou 202 mil, com 14 mil mortes e taxa de letalidade de 6,9%. No mundo são 4,5 milhões de casos confirmados e 303 mil mortes.

>>> Número de Casos de Coronavírus (covid-19) em Vilhena

Confirmados: 15

Suspeitos: 36

Internados: 1 (suspeito)

Descartados: 112

Curados: 5