No dia 12 de maio é comemorado mundialmente o “Dia da Enfermagem/Enfermeiro”. A data faz alusão ao nascimento de Florence Nightingale, símbolo da enfermagem moderna no mundo.

Para homenagear esta importante profissão, a Fimca Vilhena promoverá nesta quinta-feira 14, a partir das 19h um evento virtual para debater temas de relevância para a atuação do profissional de enfermagem. A live acontecerá no Instagram da faculdade.

Farão parte do debate o presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) Manoel Neri e o conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren) Celso Perote.

Os temas discutidos serão o Sistema Cofen/Coren, a valorização dos profissionais de enfermagem, além do papel do enfermeiro frente às situações de crise e calamidade pública do coronavírus (Covid-19).