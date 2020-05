Compreensão, solidariedade, empatia e muita determinação de acadêmicos e professores do curso de arquitetura e urbanismo da Unesc em Cacoal, faz a diferença para superar as dificuldades do ambiente virtual de aprendizagem, uma novidade para todos no dia a dia.

As concessionárias Fiat PSV em Cacoal e Rolim de Moura do renomado Grupo Gilberto Miranda em Rondônia, estão seguindo todas as orientações de prevenções com seus colaboradores e clientes, e pedem que os clientes usem máscara para proteger a si mesmo e as pessoas a sua volta.

A Casa & Decoração oferece para a exigente clientela produtos de alta qualidade e famosas marcas, além de móveis planejados Dimare. Na foto o sócio proprietário Otávio Foli em show room da famosa marca na tradicional loja de decorações e móveis em Cacoal.

Determinada e boa pescadora, Rosilaine Repiso diretora de negócios do Sicoob Fronteiras fez questão de fazer pose com belo espécime pescado em Porto Rolim, no Guaporé, rio que encanta os amantes de uma boa pescaria com natureza exuberante.

A facilidade que crianças e jovens da atualidade têm com o meio digital, facilitou bastante o sucesso das aulas remotas no Colégio Unesc em Cacoal. E para tornar ainda mais interessante as aulas neste momento de distanciamento social, a escola conta com uma plataforma própria do Sistema Objetivo, chamada de SAV – Sala de Aula Virtual, com banco de dados de todas as aulas e atividades, sempre à disposição dos alunos e pais.

Cada turma tem a sua SAV, com acesso individual para cada aluno. As aulas online, além de serem em tempo real, permite a interação instantânea entre alunos e professores. As matrículas estão abertas para ingresso de novos estudantes, que neste momento conta com excelentes descontos e a garantia de uma metodologia diferenciada para minimizar os efeitos do isolamento social e abrir um novo mundo de oportunidades e possibilidades para o aprendizado virtual.