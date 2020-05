Diante dos questionamentos recorrente nos últimos meses, relacionados ao aumento do número de registros referentes a violência contra a mulher durante o período de quarentena a nível nacional, a reportagem do Extra de Rondônia entrou em contato com a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena, para obter informações sobre o índice de casos no município.

De acordo com os números fornecidos à reportagem pelo delegado Fábio Campos, que coordena os trabalhos na região do Cone Sul, desde o início da quarentena, no dia 19 de março, os números caíram, porém, não de forma acentuada.

Dos crimes, que de forma direta estão ligados a violência contra a mulher, chama a atenção aplicações de medidas protetivas, que aumentou nos primeiros dias da quarentena, mas caiu favoravelmente no mês de abril, superando o índice registrado nos dois primeiros meses do ano.

Confira os números na íntegra: