A Polícia Federal realizou nesta sexta-feira 15, a operação “Feldberg” que resultou no cumprimento de três mandados de prisão contra um dos principais investigados.

Durante a ação foi desarticulado uma organização criminosa que atuava em diversos órgãos públicos rondonienses inclusive na Assembleia Legislativa. Na sua deflagração foram cumpridos 11 mandados de prisão preventiva, três temporários, 10 suspensão do exercício da função pública e 52 mandados de busca e apreensão em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. A Operação levou ao bloqueio de quase meio bilhão de reais.

Um dos apreendidos era buscado pelas forças policiais desde dezembro de 2019, quando conseguiu sair do presídio no Estado do Mato Grosso, embora houvesse decisões judiciais determinando sua manutenção na prisão. A localização se deu após trabalho de equipe da Polícia Militar de Rondônia, com conclusão dos trâmites na Delegacia de Polícia Federal em Vilhena.

Com o cumprimento dos mandados de prisão, após procedimentos na Polícia Federal, o indivíduo foi então encaminhando ao presídio estadual.