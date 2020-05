Considerando a propagação do covid-19, o Governo do Estado de Rondônia decretou que, bares, boates e lojas de conveniências terão que ficar fechados para evitar contágios.

O empresário Vilhenense Welington Costa, de 32 anos, procurou a reportagem do Extra de Rondônia para relatar sua indignação com o decreto do governo que acabou afetando seus estabelecimentos em Vilhena.

De acordo com o empresário, ficou triste e indignado ao saber que o governador Marcos Rocha decretou fechar, os bares, boates e lojas de conveniência em todo Estado. “Eu tenho uma bar, uma boate e uma loja de conveniência, e fiquei desconsolado que meus estabelecimentos terão que ser fechados” complementou.

Segundo o Vilhenense, a Polícia Militar chegou na sua loja de conveniência e o informaram que teria que fechar seu estabelecimento. Os militares alegaram que na última quinta-feira, 14, o governo estadual decretou o fechamento desses estabelecimentos, com isso, a polícia teve que cumprir a determinação e suas lojas foram fechadas.

O empresário ressaltou que não sabe a quem recorrer para reabrir seus estabelecimentos. Para ele, fica confuso e revoltante se é se o presidente, governador ou prefeito que manda o que deve ser feito. “ Não se sabe quem manda no país, no Estado e na cidade, um manda uma coisa, porém o outro desfaz” pontuou.

Wellington enfatizou que espera que a situação mude e o prefeito Eduardo Japonês veja uma possibilidade para que empresários do ramo de boates, bares e lojas de conveniência consigam reabrir seus estabelecimentos.

“Se continuar assim, muitos empregos correm riscos, eu por exemplo tenho 20 funcionários entre meus três comércios, fora o aluguel que tenho que pagar. As autoridades precisam ter uma visão do lado do empresarial, senão muita gente vai ficar desempregada e passando fome”, disse o empresário.