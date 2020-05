“É a segunda vez que encaminho um ofício à prefeitura, e recebo informações falsas ou indevidas”. Com estas palavras, o vereador Samir Ali (Podemos) questionou os procedimentos adotados pela prefeitura de Vilhena quando o assunto é respostas ao Legislativo.

Na sessão ordinária desta terça-feira, 19, o parlamentar comentou uma situação vista como falta de competência, quando o princípio da eficiência, um dos pilares da administração pública, não é respeitado por agentes públicos.

Ao ocupar a Tribuna da Casa de Leis, Samir explicou que encaminhou ofício à prefeitura, mais precisamente à Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri), perguntando sobre os procedimentos da entrega de cestas básicas a produtores do município.

Isto ocorre porque circula nas redes sociais uma foto em que o titular da pasta, Jair Dornelas, aparece ao lado de produtores entregando cestas básicas.

Em resposta, o vereador recebeu um relatório de compra de carnes.

Samir evitou polemizar e afirmou que pode ter sido um “descuido” do secretário.

“É a segunda vez que encaminho um ofício à prefeitura, e ele é respondido com informações falsas ou indevidas. Essa Casa de Leis tem papel fundamental. É impossível nós conseguirmos fazer nosso trabalho, como deve ser, se o Executivo responde através de informações erradas. Não podemos permitir que isso aconteça mais. Recentemente fiz uma solicitação ao secretário de educação e ele repassou uma data errada, e agora encaminho um ofício à Semagri, onde peço a fonte do recurso da compra de cestas básicas que estavam sendo entregues pelo secretário e ele me encaminhou a compra de carnes destinadas a manutenção do abrigo da criança e adolescente”, disse o parlamentar.

E completou: “Pode ter sido um descuido, e quero acreditar que seja isso, mas não pode acontecer mas, de forma alguma. Esta Casa precisa de seriedade por parte do Executivo quando nós encaminhamos ofícios solicitando explicações. Vou estar cuidando disso, para que não ocorra mais, e esta Casa de Leis tenha o respeito que merece”.