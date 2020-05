O deputado federal Mauro Nazif (PSB- RO), pede celeridade na aprovação do PL 1142/20, de autoria da deputada Professora Rosa Neide (PT-MT), que dispões sobre medidas urgentes de apoio aos povos indígenas, quilombolas e tradicionais em razão da pandemia do coronavírus.

O contexto emergencial atual acrescenta enormes prejuízos aos povos indígenas referente a manutenção de suas vidas, seus usos e costumes, com qualidade e dignidade. Especialmente, os problemas que envolvem o sistema de atendimento da saúde indígena e a garantia de direitos básicos.

A proposta garante auxílio emergencial aos povos originários no valor de um salário mínimo mensal e distribuição direta às famílias de alimentos na forma de cestas básicas, remédios, itens de proteção, como luvas, máscaras, álcool em gel e material de higiene. E ainda um planejamento estratégico articulado entre o governo federal, os Estados e municípios para atendimento a essa população.

“Nos últimos dias foi relatado a morte de 23 indígenas, o que é preocupante. Precisamos dar celeridade a aprovação desse projeto, para poder dar dignidade e justiça aos indígenas, quilombolas e povos tradicionais. E aqui falo em nome do Cacique Almir Surui, da Leidinha, do Edjales e da deputada Joênia Wapichana (REDE -RR) e do deputado Bira do Pindaré (PSB- MA) que tem trabalhado muito bem o projeto”, disse Nazif.