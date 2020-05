O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, 22, no Avenida Celso Masutti, em frente a Guaporé Máquinas, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor da caminhonete S10- de placa RAL-6J71, seguia pela Avenida Celso Masutti, sentido Cuiabá, mas chegar no cruzamento com Rua Ezequiel Cassin, em vez de acessar a BR-364, ou entrar na Rua Ezequiel Cassim, prosseguiu no mesmo sentido, sendo que a partir daquele ponto a avenida é contramão. Com isso, acabou por colidir com um motociclista que estava parado no cruzamento.

No impacto, o condutor da motocicleta sofreu um corte no joelho e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

Conforme a P-trân, o condutor da caminhonete disse que não é da cidade e pensou que a via seria de mão dupla em toda sua extensão, porém, no local há placa indicando que a partir dali é sentido proibido.