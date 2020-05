Na noite desta sexta-feira, 22, o secretário de saúde de Cerejeiras, Ederson Lopes, enviou uma nota de esclarecimento a redação do Extra de Rondônia, sobre a suposta causa da morte por covid-19 de uma mulher que estava em Porto Velho, e fazia tratamento de Câncer.

No boletim diário número 67 desta sexta-feira, 22, do governo do Estado sobre a pandemia, consta que uma mulher que mora em Cerejeiras havia morrido vítima de coronavírus, porém, os próprios familiares contestam essa informação, haja vista, que a mulher estava em tratamento contra o Câncer.

>>>>>>Veja nota na íntegra:

Caso confirmado COVID-19

CONSIDERANDO, que nos dias atuais o Ministério da Saúde, em parceira com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde vem trabalhando assiduamente no combate de enfrentamento COVID-19. A Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras vem esclarecer o primeiro caso confirmado.

Paciente passava por tratamento no município de Porto Velho à 67 (sessenta e sete) dias, na edição nº. 67 – BOLETIM DIÁRIO SOBRE CORONA VÍRUS EM RONDÔNIA, informa primeiro caso confirmado em Cerejeiras. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que se dá devido a paciente ser residente deste município. Levando a óbito no dia 20 de maio de 2020 em Porto Velho e assim sendo sepultada na Capital do Estado no dia 22 de maio de 2020.

A Vigilância Epidemiológica laborando suas atividades de investigação, ao tomar conhecimento do caso confirmado, procurou alguém da família que relatou ocorrido:

Alguém da família: No dia 14 de março de 2020, levamos a falecida para Hospital do Amor em Porto Velho e desde de então não retornou mais município de Cerejeiras. No decorrer do tratamento a mesma teve como acompanhante, sua mãe, sua irmã, seu irmão e filho nos últimos dias. No período de 15 á 18 de maio de 2020, o cunhado, sobrinha e outro irmão foram até Porto Velho portanto não teve contato com a falecida.

Mediantes as informações a Vigilância Epidemiológica, afirma que todos serão monitorando conforme protocolo do ministério da Saúde, para a prevenção do COVID-19.

Cerejeiras/RO, 22 de maio de 2020.

Ederson Lopes

Secretário Municipal de Saúde

Cerejeiras/RO