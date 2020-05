No sábado, 23, mais três caminhoneiros procuraram a Delegacia da Polícia Civil para denunciarem que tinham sido vítimas de um furto que vem aumentando diariamente em Vilhena.

De acordo com os relatos das vítimas, que estacionaram seus veículos em vias públicas nos bairros Bodanese e Parque São Paulo, durante a noite, quando tentaram dar partida nos caminhões na madrugada e manhã de sábado para seguirem viagem, constataram que tinham sido furtados os módulos dos motores.

Devido o auto valor da peça, que passa de R$ 3 mil, só nos últimos três dias já foram registrados seis casos iguais e de acordo com a Polícia Civil, com o crescente número do mesmo furto, deve haver um receptador no mercado ilegal pagando bem pelos módulos e a atenção dos proprietários de caminhões deve ser redobrada.