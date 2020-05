Após um bom desempenho na semana anterior, os preços dos ovos recuaram na terceira semana de maio.

Nas granjas paulistas, a caixa com trinta dúzias de ovos está cotada em R$92,50 e no atacado a caixa do produto é negociada em R$97,00.

Na comparação com a semana anterior, as cotações caíram 5,1% nas granjas e 4,9% no atacado.

O consumo interno segue arrefecido, em função do período do mês e das restrições impostas pelo Covid-19.