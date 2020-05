O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 28, no cruzamento da Avenida Capitão Castro com Rua Ricardo Franco, no Centro de Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), o condutor do Fiat Uno, seguia pela Avenida Capitão Castro, sentido Bairro São José, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com outro Fiat Uno Mille que era conduzida por uma jovem que trafegava pela Rua Ricardo Franco, sentido BR-364, e levava uma passageira, na qual teria avançado a placa de “PARE” causando a colisão.

No impacto, a passageira que estava no Uno Mille ficou com escoriações e foi socorrida por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena. Já os condutores de ambos carros ficaram sem lesões.

A P-trân isolou o local para Polícia Técnica Cientifica (Politec) realizar a perícia e depois registrou a ocorrência.