O Ministério Público de Rondônia (MP) instaurou inquérito civil para investigar supostas irregularidades na compra de caixões na gestão da prefeita Gislaine Clemente “Lebrinha”, no município de São Francisco do Guaporé.

A promotora de justiça, Natalie Del Carmen Rodrigues de Carvalho Maranhão, responsável pela apuração do caso, instaurou a investigação no último dia 21 de maio, e publicado no Diário Oficial do MP nesta terça-feira, 26.

A denúncia tem como envolvidos as secretarias municipais de Saúde e Trabalho e Ação Social.

A investigação vai elucidar supostas irregularidades na compra de caixões para doação às famílias que não possam arcar com as despesas fúnebres.

O Extra de Rondônia tentou obter mais detalhes do caso, mas o inquérito, no sistema do MP, consta como “Indisponível para Consulta”.

CASO NO MARANHÃO

Em outros Estados, o MP também investiga casos envolvendo aquisição de caixões pelas prefeituras.

No Maranhão, a empresa que venceu a licitação de R$ 170 mil da prefeitura funciona na garagem de uma casa.

Os promotores acharam os valores muito alto para uma cidade que só tem 30 mil habitantes e afirmaram que “é muito caixão para pouca gente”. (leia mais AQUI).