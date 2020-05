C.D.R.R., de 20 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), na noite de quarta-feira, 27, por posse de drogas, em Vilhena.

De acordo com boletim de ocorrência, uma guarnição fazia ronda de rotina pela Avenida 1713, quando na esquina com a Rua Vinólia, no Bairro Jardim Primavera, os militares avistaram um homem saindo de uma casa, na qual ao perceber a presença da viatura correu e entrou novamente no imóvel, fato que chamou a atenção dos policiais.

Com isso, foi realizado incursão no local e constatada a aglomeração de pessoas, além disso, o local já conhecido como ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

Em revista foi localizado em cima de um sofá dois papelotes com sustância aparentando ser crack, na qual havia sido dispensado por C.D., que correu para dentro da residência.

Diante dos fatos, as seis pessoas que estavam na casa foram levadas para a Unidade Integrada de Segurança Púbica (Unisp) por descumprirem o decreto municipal de aglomeração.