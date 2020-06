O acidente aconteceu na noite deste domingo, 31, no cruzamento da Rua Duzalina Milani com a Rua João Arrigo, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor da motocicleta Honda Titan seguia pela Avenida Duzalina Milani, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento com Rua João Arrigo, colidiu com um carro, no qual o motorista trafegava sentido Avenida Jô Sato (BR-174), Porém, após o acidente o condutor do carro fugiu sem prestar socorro a vítima.

No impacto, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo e foi socorrido por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.