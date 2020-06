O deputado Ezequiel Neiva (PTB) apresentou na sessão de terça-feira 02, presidida por ele, indicação ao governo de Rondônia, para que o Estado viabilize a instalação de torre de telefonia móvel nos distritos de Nova Dimensão em Nova Mamoré, União Bandeirantes em Porto Velho e Triunfo em Candeias do Jamari.

O parlamentar atentou que na gestão do então governador Confúcio Moura, havia projeto do governo para instalar torres de telefonia móvel e internet em todos os distritos. Ezequiel Neiva afirmou que a Diretoria Executiva de Informação e Comunicação (Detic), do governo, precisaria dar continuidade neste programa.

O deputado destacou ainda, que os distritos de Nova Dimensão, União Bandeirantes e Triunfo são maiores que alguns municípios. “Deveríamos ter cobertura de telefonia móvel e internet em todo o Estado. É inadmissível que em tempos de tamanha evolução tecnológica ainda tenhamos que falar da falta de telefonia ou internet nas comunidades”, destacou.

CORONAVÍRUS

Com relação às dificuldades de comunicação, Neiva citou os problemas causados pela pandemia do coronavírus. Ele afirmou que parte da população não recebe as informações necessárias para a prevenção da doença.

“Isso sem falar nos doentes, que precisam pedir algum tipo de auxílio. Sabemos da precariedade da saúde nos distritos, mas como ligar ou mandar mensagem para pedir ajuda?”, questionou o deputado.