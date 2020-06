Começou nesta quarta-feira (3) a Ação Mapeia Rondônia.

A iniciativa é do governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), em parceria com os 52 municípios para realizar a testagem simultânea na população rondoniense.

Nesta primeira etapa, o público alvo abrange todas as pessoas sintomáticas, que apresentam síndrome gripal por mais de sete dias.

Nas regiões Madeira Mamoré, Vale do Jamari, Central, Zona da Mata, Café e Cone Sul, as testagens aconteceram de forma tranquila. Centenas de pessoas procuraram as unidades e postos de atendimentos para a realização do teste rápido.

Na capital, Porto Velho, os testes estão disponíveis em todas as unidades de saúde e nos Prontos Atendimentos. Segundo a Sesau, não foram registradas longas filas e nenhum tipo de tumulto. A testagem também iniciou nos distritos ao longo da BR- 364, e na quinta-feira (4) será realizada nos distritos ribeirinhos. “As pessoas entenderam a importância desta ação e atenderam ao chamado de comparecimento nas unidades, espaçadamente, sem aglomerações”, destacou a secretária municipal de saúde, Eliana Pasini.

Em Ariquemes, o secretário-executivo do governo do Estado na regional do município, Euclides dos Santos, a gerente Regional de Saúde, enfermeira Joseany Carvalho e técnicos da IV Gerência Regional de Saúde (GRS), estiveram acompanhando o início da ação.

A Ação Mapeia Rondônia em Ji-Paraná começou pelos profissionais de saúde. Na quinta-feira (4), será a vez dos profissionais da área de segurança pública a submeterem-se ao teste rápido. Na sexta-feira (5), a testagem será aplicada aos funcionários do comércio. Os maiores de 60 anos e demais pessoas de grupo de risco (hipertensos, diabéticos e outros) serão testados, respectivamente, nos dias seguintes.

A estratégia de convocação dos públicos-alvo é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná. “Separamos por público, para facilitar o acesso e o trabalho, inibindo possíveis contaminações”, explicou o secretário de saúde, Rafael Papa, acrescentando que a prefeitura já havia testado outras mil pessoas na cidade.

Em Guajará-Mirim, a testagem aconteceu em cinco pontos de atendimentos, sendo três em Unidades Básicas de Saúde e em duas estruturas nos distritos de Surpresa e da Lata. Em Vilhena, o teste rápido neste primeiro dia foi realizado em frente ao Hospital Regional.

A Ação Mapeia Rondônia contou com o apoio logístico da 17ª Brigada de Infantaria de Selva para realização das etapas de testagem da população.

De acordo com secretário de estado de saúde, Fernando Máximo, todos os municípios foram orientados para que as ações acontecessem de forma estratégica e organizada, com o objetivo de que a testagem seja realizada de forma eficiente e sem promover contágio, destacando ainda que essas ações tem o apoio da Defesa Civil, Agência Estadual de Vigilância Sanitária (Agevisa), 17ª Brigada, Conselho de Secretários Municipais de Rondônia (Cosems).