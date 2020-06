Mais uma autoridade política se manifestou a respeito do anúncio de leitos lotados em Cacoal e a falta de apoio do Governo do Estado aos municípios.

O deputado estadual Adailton Ferreira “Fúria”, que tem como reduto eleitoral a cidade de Cacoal, comentou ao Extra de Rondônia a dificuldade do apoio do Estado no setor de saúde pública.

Ele citou o caso do município de Ji-Paraná que, sendo a segundo maior cidade de Rondônia, não recebeu incentivos do governo neste período de pandemia.

“Estamos com uma dificuldade com o Estado; a gestão está feia. Queremos que o Governador descentralize a Saúde, contrate hospitais de campanha nas cidades, mas está difícil. Para vocês terem ideia, Ji-Paraná é a segunda maior cidade de Rondônia e não tem nenhum leito de UTI do Estado”, explicou o parlamentar.

O caso tomou repercussão após o Extra de Rondônia repercutir declarações da prefeita Glaucione Rodrigues, que manifestou preocupação ao dizer que não há mais leitos na UTI de Cacoal e alertou para o pico da pandemia que ocorrerá no próximo 20 de junho, conforme informações de técnicos do setor de saúde do Estado (leia mais AQUI).