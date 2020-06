A Prefeitura de Cacoal por meio da Secretaria Municipal de Obras, concluiu na última terça-feira 02, a recuperação dos estacionamentos na Avenida Castelo Branco. O objetivo foi solucionar o problema de drenagem no local e melhorar o acesso da população aos comércios que ficam no entorno da marginal da BR.

Foram retiradas as estruturas que ficavam em torno das árvores, que consequentemente abriram buracos, sendo realizada a recomposição com tapa-buracos nos locais. As placas de concreto dos estacionamentos que ficam por baixo estavam danificadas, e por esse motivo fizeram com que as águas pluviais esburacasse o asfalto.

A extensão por onde passa o canal tornou inviável a colocação de novas placas, sendo necessária a instalação de manilhas, aterramento e concreto para garantir a durabilidade e qualidade do serviço.

Após todo trabalho de recomposição foi iniciado o serviço da nova pavimentação, além de sinalização, pintura de faixas e marcação de estacionamento.

“Tentamos gerar os menores transtornos à população, interditando trechos pequenos e fomos fazendo as obras. Com uma equipe muito competente conseguimos realizar esse serviço, que é de grande valia para todos que necessitam estacionar nesses locais e fazer suas compras”, frisou a prefeita Glaucione.

Outro benefício que a marginal já recebe é de limpeza e paisagismo periodicamente pela Prefeitura de Cacoal, embelezando a entrada da cidade que é considerada a Capital do Café.