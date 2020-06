Em fevereiro deste ano, o Ministério Público de Rondônia (MP) enviou ofício ao presidente da Câmara de Cabixi, Fábio Gonçalves Luz, para saber as providências adotadas pela Casa, quanto ao ressarcimento ao erário, com relação ao vereador Imar de Lima, que se envolveu num acidente provocando sérios danos num veículo oficial.

Em resposta, em 02 de março, os parlamentares criaram uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) com a finalidade de apurar a investigar o fato pelo prazo de 120 dias. Ou seja: o prazo vence em 02 de julho, mas pode ser prorrogado.

A Comissão é composta pelos vereadores Michael Assumpção Barroso (presidente) Fábio Antônio da Graça (relator), Milton Antunes da Silva (1º suplente) e Otávio Guimarães da Silva. Aparecido Oliveira Feltrim (2º suplente).

Ao Extra de Rondônia, um vereador disse que os trabalhos servem para gerar a transparência da Casa e não deixar que o erário público seja lesado.

O CASO

A Comissão analisa se houve culpa do parlamentar no acidente que gerou a inviabilidade de realização do conserto do veículo Fiat Uno Way econômico, 4 portas.

Via processo administrativo, o setor de patrimônio da Câmara atribuiu ao bem o valor de R$ 12.399,46, enquanto que dois orçamentos para o conserto dos danos ao veículo foram de R$ 10 mil e R$ 15,580,00, o que demonstra a inviabilidade de realização do conserto (leia mais AQUI).