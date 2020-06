Através de verdadeiro diálogo online, o profº e o escritor Dilvanir Gonçalves proporcionou palestra junto aos acadêmicos da Unesc do curso de letras, com participação dos professores Carlos Suniga e Letícia Oliveira, sob mediação da profª Matilde Mendes, através da plataforme Google Meet. Os principais temas foram a importância do ato de ler e a contribuição da leitura para o desenvolvimento da escrita.

A prefeita Glaucione Rodrigues de Cacoal, tem adotado medidas diariamente para prevenir o aumento de casos do Covid-19, e tem surtido efeito com o apoio da maioria do comércio e da população. As máscaras já fazem parte do dia a dia, como um acessório obrigatório, além do álcool gel e distanciamento social.

Cacoal passou dos 112 casos e o apelo da prefeita é que não haja rodinhas sociais e encontros familiares, que continuam a acontecer, mesmo com as exaustivas recomendações e até mesmo o novo decreto coibindo essas atitudes. 138 servidores estão afastados de suas funções, por se enquadrarem no chamado grupo de risco.

São determinantes para o sucesso das aulas remotas no Colégio Unesc em Cacoal. Nas aulas remotas os princípios seguidos são os mesmos adotados no ensino presencial. Professores e alunos tiveram que ter uma rápida adaptação com a mudança.

Os professores se reinventaram e aprofundaram-se nesse mundo tecnológico. A Unesc tem trabalhado o equilíbrio emocional junto aos alunos do colégio, acadêmicos, professores e prestadores de serviço em todas suas unidades.

Em Cacoal no último dia cinco, com produção do dançarino, professor e coreógrafo Rodolfo Gonçalves foi realizada a segunda Live Ellas das cantoras Pollyana Venten e Wesline Assis, e ainda participação especial do renomado dançarino Carlinhos de Jesus.

Inúmeros parceiros e apoiadores se engajaram para o sucesso da live, que arrecada alimentos para serem doados a instituições beneficentes e famílias carentes do município. As concessionárias Fiat PSV de Cacoal e Rolim de Moura foram algumas das empresas parceiras.

