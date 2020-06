No feriado dessa quinta-feira (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não deu folga para a criminalidade.

Uma viatura, realizando policiamento preventivo, com objetivo de diminuir acidentes de trânsito, colaborando assim com a disponibilidade de leitos para o enfrentamento ao novo Coronavírus, realizou abordagem de um veículo na BR 364, sentido Rio Branco/AC – Porto Velho/RO, próximo à entrada da Vila Nova Mutum (Km 816).

No interior do automóvel foram encontrados 1.860 maços de cigarro estrangeiro (marca Pine). O motorista disse ter coletado a encomenda no Entroncamento (ligação entre as BRs 364 e 425) e que entregaria a carga em no distrito porto-velhense de Jaci-Paraná. Com o homem também foram apreendidos R$ 2,5 mil (dois mil e quinhentos Reais).

O infrator foi preso por Contrabando e encaminhado à sede da Polícia Federal, em Porto Velho.

Entenda o contrabando de cigarros

O crime de Contrabando se materializa quando alguém dá entrada em território nacional a produto (remédio, defensivo agrícola, etc), que tem importação proibida. O item mais contrabandeado no Brasil é o cigarro, normalmente de fabricação paraguaia, que pode ser ainda mais nocivo à saúde do que as versões comercializadas por aqui.