O site de notícias “Paranoá Energia”, com sede em Brasília, informou nesta quarta-feira, 10, a nomeação da engenheira civil Andréia Schmidt Brito para ocupar uma função comissionada na assessoria direta do diretor Efraín Cruz, na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Ocorre que Andréia é esposa do senador rondoniense Marcos Rogério (Democratas).

O site analisa a influência do congressista, que é atual presidente da Comissão de Infra-Estrutura do Senado Federal e é considerado “senador poderoso”.

Ela irá desempenhar funções na assessoria direta do diretor Efraín Cruz, que saiu de Porto Velho, onde trabalhava na antiga Ceron (hoje Energisa).

Segundo o site, todos os assuntos que são de interesse direto da Aneel e que efetivamente importam na área de energia elétrica, hoje, e que transitam pelo Senado Federal, passam pelas mãos do senador Marcos Rogério.

“Marcos Rogério é um senador poderoso e Efraín fez um favor à pessoa certa, na sua visão. Pertencente ao Democratas de Rondônia, integra a base evangélica tão fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Como deputado federal, foi relator do processo de cassação de mandato do deputado Eduardo Cunha no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Teve ¼ dos votos válidos em seu estado quando se elegeu para o Senado da República. Todos os assuntos que são de interesse direto da Aneel e que efetivamente importam na área de energia elétrica, hoje, e que transitam pelo Senado Federal, passam pelas mãos do senador Marcos Rogério. Embora não seja ilegal, a nomeação da esposa do senador para a assessoria do diretor Efraín Cruz, é no mínimo estranha e curiosa”, explica a matéria do “Paranoá Energia” (leia a matéria completa AQUI).