As jovens R.B.N.S., 22 anos, M.S.C.,19 anos, e E.T.A., foram abordados no terminal rodoviário de Vilhena sob suspeita de coronavírus.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), as três amigas estavam vindo de São Francisco do Guaporé com destino a Juína (MT), onde durante a abordagem sanitária foi identificado que as passageiras estavam com a temperatura corporal anormal e uma delas apresentavam alguns sintomas do covid-19.

Com isso, as mulheres foram encaminhadas para Hospital Regional de Vilhena para procedimentos médicos e um registro foi realizado junto a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).