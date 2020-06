A Prefeitura de Vilhena, em parceira com o Governo do Estado, realiza mais uma etapa do programa de regularização fundiária urbana “Título Já”.

Desta vez mais de 300 vilhenenses serão beneficiados. Tomando medidas de prevenção devido a pandemia da covid-19, os títulos são entregues nas casas dos beneficiados, respeitando as regras de distanciamento social, começando pelo Bairro Cristo Rei.

O programa “Título Já” atende famílias com renda de até cinco salários mínimos, que possuem lotes de até mil metros quadrados.

O programa facilita a inclusão social e econômica dos moradores que não conseguiriam pagar as taxas e impostos de regularização de seus imóveis.

A equipe da Secretaria Municipal de Terras (Semter) faz a entrega de 20 títulos por dia, em média, de um total de 318 títulos.

O cronograma de distribuição continua durante as próximas semanas com avisos prévios aos beneficiários via telefone. Nesta etapa, serão regularizados nove setores no município.

Veja abaixo o cronograma e o total de títulos a serem entregues na cidade em junho e julho:

Cristo Rei (106 títulos de 9 a 16 de junho), Jardim Primavera (42 títulos de 17 a 18 de junho), Setor 35 (20 títulos em 19 de junho), Setor 29 (56 títulos de 22 a 24 de junho), Residencial Moriá (51 títulos de 25 a 29 de junho, Setor 18 (21 títulos em 30 de junho) e Setores 9, 9-A e 27 (22 títulos em 1º de julho).

SUPERINTENDENTE EM VILHENA

Na última semana, o prefeito Eduardo Japonês recebeu em seu gabinete o Superintendente Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária, Constantino Erwen, que esteve em Vilhena para entrega dos títulos.

Comumente realizada com centenas de pessoas, a cerimônia entregou de forma simbólica os documentos para apenas cinco moradores em respeito às normas de distanciamento social do Ministério da Saúde.