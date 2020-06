O acidente aconteceu na noite de domingo 21, entre um carro Voyage e uma bicicleta elétrica na Avenida 1804, Bela Vista em Vilhena.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima E.O.C., 29 anos, trafegava pela avenida com a bicicleta elétrica quando no cruzamento da rua Duzalina Milani o carro fez uma manobra para ultrapassar seguida de uma conversão a direita, o que fez com que colidisse na lateral dianteira do veículo.

Com o impacto, E.O.C. foi lançado e bateu a cabeça no meio-fio. O condutor do carro D.B.S, 36 anos, desceu para prestar socorro, mas com aproximação de populares acabou fugindo do local. De acordo com uma testemunha ao conversar com ele, percebeu um forte cheiro de álcool.

Na fuga, D.B.S deixou o veículo na frente da residência e pegou uma motocicleta. Ao contar o fato para sua mãe informou estar preocupado pois se envolveu em um acidente e acreditava que a vítima havia morrido. Após a polícia localizar o carro, a mãe de D.B.S contou que ele saiu de moto com destino ao hospital para ver como estava a vítima, durante a verificação no veículo foi encontrado uma arma de pressão.

Com isso, a polícia fez diligências pela localidade, porém não encontrou D.B.S, o veículo e a arma de pressão foram apreendidos e encaminhados a Unidade Integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp).