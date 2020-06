Há pessoas que gostariam de ter ideias inovadoras para aplicá-las no seu negócio, mas não as tem.

Há empresários que gostariam de diversificar seus produtos, mas encontram dificuldades para fazer isso.

Há empreendedores que anseiam pelo crescimento de suas operações, mas não conseguem derrubar as barreiras à sua frente.

O norte americano Bill Gates, cofundador da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, costuma ler cinquenta livros por ano ou quatro por mês ou um livro por semana. Anualmente, às vésperas do início verão americano, ele costuma preparar e divulgar uma lista de livros que mais gostou, para serem lidos no verão. Neste ano foram escolhidos seis títulos. Ele preparou um pequeno resumo de cada livro e autor. Contudo, como ele estava tão impregnado de informação e do desejo de compartilhar, ele aproveitou a oportunidade e adicionou mais dez livros à sua lista original. Quando se possui amplo conhecimento, é imperioso reparti-lo.

Esta semana concluí a leitura de um livro, cujo autor relatou que por dez anos ele se dedicou à leitura, dos mais diversos autores, assuntos e países. Hoje ele é um jovem empresário de sucesso, com mais de um negócio, atuando em diversos ramos de atividade, além de palestrante e escritor. Entendo que isso é o resultado de suas leituras.

Há um poder ilimitado de enriquecimento intelectual, profissional, empresarial e espiritual na leitura. Ela amplia horizontes, instrui e ilumina as pessoas, descortina uma variedade de novos negócios, dinamiza nossa mente, torna-nos criativos. Felizes são os que amam e priorizam a leitura; pena que muitos ainda não descobriram o prazer de uma boa leitura.

O que está dito acima não é novidade. Entretanto, e mesmo assim, alguns de nós afirmamos não dispor de tempo para a leitura?! Ou que não foram previamente educados a fazer isso. Creio que os que têm esse entendimento estão equivocados e desfocados. Será que agindo assim não estarão impedindo seu crescimento profissional? Será que agindo assim não estarão limitando a exploração de suas potencialidades?

O bom senso recomenda que façamos de tempos em tempos uma auto avaliação, nesse sentido, objetivando descobrir a relação que existe entre nossa incapacidade de inovar e a nossa falta de leitura.

Ideias boas não vêm à mente humana por passe de mágica. Pelo contrário, precisamos ir em busca delas com critério, onde estiverem. A internet é uma enciclopédia universal de conhecimento e informação, de acesso fácil e gratuito, que precisamos explorar com mais seriedade, frequência e profundidade.

Os conteúdos estão aí, à nossa disposição, em todas as áreas. Biografias de grandes líderes. Livros, estudos, artigos. A humanidade aprendeu que compartilhando, aprende-se mais.

Convido-o a abraçar o desafio da leitura; a adotar uma nova postura; a fixar metas pessoais arrojadas; a abandonar o comodismo; a investir um pouco mais de seu tempo nela, porque encontraremos conteúdos de excelência e maior realização pessoal. Há verdadeiros tesouros à nossa disposição; há um novo mundo a descobrir; há futuro à nossa frente.