Acidente aconteceu na noite de terça-feira, 23, na Avenida Marechal Rondon, no centro de Colorado do Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de uma caminhonete Ford Ranger seguia pera via citada, quando o condutor de uma carreta que trafegava a sua frente teria freado bruscamente, com isso, para não bater na traseira do cargueiro, o motorista da picape, desviou, mas acabou batendo num poste, na qual está instalada uma câmera de segurança.

Um homem que estava ao lado do poste, que trabalha como vigia, foi atingido, sofrendo ferimentos, sendo levado ao hospital.

