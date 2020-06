O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), fez uma live em suas redes sociais para confirmar a finalização da pavimentação asfáltica de rodovias federais e a conclusão da ponte que liga Rondônia ao Acre.

No final da tarde desta última terça-feira 23, em reunião com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes, o deputado solicitou a manutenção urgente das rodovias para o progresso do Estado de Rondônia.

Durante a reunião, destacou a importância da realização destas obras que beneficiarão a população rondoniense, como o asfaltamento da BR 421 de Nova Mamoré a Buriti. No decorrer do diálogo o deputado confirmou a duplicação da ponte do município de Jaru e da pavimentação asfáltica da cidade que contará com apoio da engenharia do exército.

Coronel Chrisostomo mencionou ainda a importância da conclusão da ponte de Abunã, que dá acesso ao Acre.

Lembrando que em julho de 2019, Chrisostomo organizou uma reunião com o presidente da república Jair Bolsonaro, o vice-governador Zé Jodan (PSL) e alguns empresários para solicitar a conclusão da ponte de Abunã, localizada sobre o Rio Madeira, na BR-364.

“A licitação para contratação da empresa responsável pelo asfaltamento da BR-319 de Rondônia/Amazonas, foi divulgado nesta quarta-feira 24, no Diário Oficial da União. O ministro afirmou que todas as obras serão concluídas até o final de 2020, garantindo mais facilidade para o transporte da produção agrícola das regiões, maior segurança para as pessoas e redução no tempo de viagens”, pontuou o deputado.