O parque de exposição de Colorado do Oeste será contemplado com uma passarela (observatório) para a realização de leilões bovinos. A obra será realizada com recurso no valor de R$ 143 mil, de emenda do deputado Ezequiel Neiva (PTB). O prefeito José Ribamar de Oliveira anunciou nesta semana a assinatura da ordem de serviço autorizando a empresa a iniciar a construção.

Ezequiel Neiva afirmou que a passarela é importante para a ampliação de investimentos da pecuária na região. Disse que o parque de exposição é um centro de negócios de bovinos, onde são comercializados cerca de 10 mil animais por ano, conforme dados da Associação de Criadores de Colorado, fomentando a economia local. O projeto foi solicitado ao deputado pelos vereadores Natálio, Evandro da Farmácia e Rudi Naue.

O prefeito Ribamar agradeceu Ezequiel Neiva pela parceria que o parlamentar tem firmado com o município. “Nossos agradecimentos ao deputado. É uma ação importante para o fortalecimento da infraestrutura do parque de exposição”, declarou o Ribamar.

Membro da associação de criadores de Colorado, Ênio Milani, ressaltou que o parque de exposição tinha um observatório, mas foi derrubado devido ao estado precário. Milani destacou que a passarela é vital para melhorar a qualidade dos leilões. “Hoje, compradores e vendedores só tem a visão lateral dos animais. O observatório oferece visão ampla, incentivando a comercialização”, explicou o pecuarista.

Ainda conforme Milani, o parque realiza três leilões por ano. Mas atentou que o espaço é utilizado por outras instituições, a exemplo do Hospital do Amor. “Temos cerca de 20 leilões por ano. Em cada um são comercializados entre 500 a 600 animais”, explanou Milani ao afirmar que a entidade tem a intenção de leiloar gado leiteiro após a construção da passarela.