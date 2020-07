Josimar Mendes de 23 anos, entrou em contato na tarde desta quinta-feira, 02, com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar que sua mãe que era aposentada por invalidez teve o benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) cortado sem nenhuma justificativa.

De acordo com Josimar, sua mãe, Guiomar Marçal Mendes da Costa, de 50 anos, durante 16 anos recebeu benefício por invalidez devido a um problema gravíssimo no coração. Porém, a cerca de um ano o benefício foi cortado.

Contudo, a doença agravou ainda mais e ela teve que fazer um procedimento chamado cateterismo, no qual foi realizado em Porto Velho.

Josimar relata que a mãe precisa tomar vários tipos de remédios que tem alto custo. com isso, a família se reúne para ajudar, mas as vezes faltam recursos e o beneficio que foi cortado era de suma importância para sua sobrevivência.

“Estamos lutando para que minha mãe volte a receber o benefício, na qual demos entrada com toda papelada exigida pelo Ministério Público Federal (MPF), Todavia, apenas nos informaram que está em análise”, disse Josimar.

Segundo Josimar, no momento sua mãe precisa de uma cirurgia para poder desobstruir as válvulas do coração, mas os médicos falaram que é muito arriscado e ela pode sofrer uma parada cardíaca.

“Minha mãe mora há 90 quilômetros de Vilhena, ou seja, na área rural do Município. Ela é portadora de coartação da aorta descendente com grandes repercussões hemodinâmicas e ela precisa de tratar o mais rápido possível porque é uma doença muito grave, entretanto, corre risco de morte”, ressaltou.

Josimar está muito preocupado, pois até o momento não obteve nenhuma resposta do INSS, nem do MPF sobre o benefício de sua mãe, mesmo com todos requisitos e documentos comprovando seu estado delicado de saúde.

“Minha mãe não merece passar por esse tipo de situação, aliás nenhum ser humano merece, o órgão público é muito falho”, finalizou.