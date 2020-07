Nesta segunda-feira, o senador Marcos Rogério, presidente estadual do DEMOCRATAS, reuniu-se com o Marco Vasques e membros do diretório de Cacoal para discutir sobre as conjunturas das eleições municipais de 2020.

Uma provável candidatura de Vasques à prefeitura de Cacoal em uma aliança com outros partidos foi amplamente analisada, pois quando disputou as eleições de 2016 teve 19% dos votos na cidade, ficando em 3º lugar, praticamente sem apoios políticos, exceto do então deputado federal Marcos Rogério.

Vasques disse que “neste momento devemos nos unir para propormos ações e formas de dar assistência à população e vencermos a pandemia, mas estou à disposição do partido e na hora certa, se o grupo formado decidir está pronto para ser candidato”.

Já o senador Marcos Rogério reconheceu a situação difícil do país e afirmou a necessidade de um amplo debate focado na construção de um projeto para o município, lembrou ações de seu mandato para a continuidade das obras do hospital municipal, ampliação da rede de abastecimento de água, recursos para ambulância e equipamentos investidos em Cacoal e declarou “total apoio à decisão que o diretório municipal tomar em relação a Cacoal”.

Nos próximos dias será lançado em Cacoal uma série de debates virtuais para a construção de propostas que o partido levará para debate com os demais partidos visando promover o desenvolvimento do município.

EX-SECRETÁRIO

Vasques foi secretário municipal de saúde em Vilhena, na gestão da prefeita Rosani Donadon, entre janeiro de 2017 e abril de 2018; depois assumiu a direção administrativa da Unesc nesse município do Cone Sul de Rondônia.