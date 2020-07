O último boletim médico sobre o estado de saúde do deputado estadual Jean Oliveira (MDB) demonstra uma piora em seu quadro clínico nas últimas horas.

O parlamentar está com 70% dos pulmões comprometidos e, ainda hoje, será transferido a São Paulo (SP) para um tratamento mais intensivo.

Oliveira testou positivo para covid-19 no sábado, começou a sentir-se mal, foi para o balão de oxigênio, depois UTI e terminou por ser entubado com a evolução da virose.

Filiado ao MDB, Oliveira está no seu terceiro mandato de deputado estadual, mas antes foi vereador por Porto Velho por dois anos.

PREOCUPADO COM A COVID-19

No último dia 24 de junho na tribuna da Assembleia Legislativa, Oliveira chamou atenção do Governo do Estado quanto ao maior cuidado no enfrentamento a pandemia do novo coronavírus no estado de Rondônia.