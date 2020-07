Nesta terça-feira (7) a deputada Rosangela Donadon (PDT) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do pioneiro de Colorado do Oeste, o empresário Horácio Rodrigues Ferreira, de 73 anos. O pioneiro faleceu na tarde de segunda-feira (6).

Horácio Rodrigues chegou à região do Cone Sul em 1976, e foi um dos pioneiros na formação de Colorado do Oeste. Ele foi fundador do Supermercado Triângulo e Agropecuária Triângulo, em Cerejeiras a Agropecuária Triângulo, e em Cabixi Supermercado Triângulo, juntamente com seus filhos e deixa uma grande contribuição para o desenvolvimento do Cone Sul.

>>> Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento do empresário Horácio Rodrigues Ferreira a quem sempre admirei pela garra e o trabalho. Seu empreendedorismo é reconhecido em todo o Cone Sul. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.

Deputada Rosangela Donadon