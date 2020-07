O Policial Militar Tiago da Silva Ferreira e o Bombeiro Militar Luiz Eduardo de Vargas foram homenageados na manhã desta terça-feira, 7, recebendo Moção de Aplausos na sessão ordinária na Câmara de Vilhena.

De autoria do vereador Carlos Suchi (Podemos), as homenagens devem-se a atos de coragem e heroísmo dos vilhenenses.

Tiago, que é aluno do Curso de Formação de sargento da PM, teve ato de bravura ao salvar a vida de outro policial na cidade de Cacoal.

Lotado no Batalhão da PM no distrito de Nova Conquista, Tiago agiu perante situação de risco quando trafegava pela avenida Guaporé e uma pessoa estava ameaçando, com uma faca, clientes e funcionários de uma loja. Outro policial, que chegou ao local, tentou desarmar o agressor, mas, ao recuar, caiu ao solo. Nesse momento, o agressor efetuou um golpe de faca atingindo o policial. Nesse momento, o PM vilhenense, percebendo o crime em andamento, entra com seu veículo e empurra o agressor evitando uma tragédia.

Já Luiz Eduardo atendeu uma ocorrência atípica num bairro da cidade. Ao chegar no local, se deparou com uma mulher em trabalho de parto. Porém, o Bombeiro percebeu que se tratava de um parto de alto risco: o corpo do bebê saiu, mas a cabeça estava presa na região genital. O normal de um parto é sair primeiro a cabeça da criança e depois o corpo. Orientando a mulher, o bombeiro conseguiu fazer com que a cabeça da criança saísse sem nenhum problema e logo foram conduzidos ao hospital.

Ao entregar as homenagens, Suchi lembrou o tempo em que esteve na Policial Militar e ressaltou a importância das ações. “Fizemos um juramento de defender as pessoas até com nossas próprias vidas. Fui do Bombeiro por três meses, mas depois optei por retornar à Polícia Militar. E sei que todos os dias há heróis na PM e nos Bombeiros, profissionais que salvam vidas e defender a população.

O presidente da Câmara, Ronildo Macedo (PV), também parabenizou os homenageados ao dizer que “tenho admiração enorme por estas instituições que cuidam da nossa população”.