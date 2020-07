O deputado Chiquinho da Emater (PSB), na última sessão plenária da terça-feira 07, pediu ao governador do Estado que cuide também do baixo madeira com urgência, pois a população encontra-se em situação difícil com a pandemia e estão ligando pedindo ajuda.

“Se fez para os mais ricos no CPA deveria fazer também para os mais pobres nos bairros como no Orgulho do Madeira. O critério é atender os mais pobres, aqueles mais humildes, as pessoas que chegam na UPA da zona sul ou da zona leste e não conseguem ser atendidas, não conseguem fazer os testes de Covid-19 e nem recebem nenhum medicamento”, diz o deputado.

Em seguida, o deputado parabeniza o governador pelo Drive-thru que foi realizado no centro, mas enfatiza que não é para esquecer dos mais pobres que não possuem condições para se locomover até o centro. O parlamentar sugeriu ainda que os testes sejam feitos em locais estratégicos dos bairros mais distantes e distritos de Porto Velho.