A prefeitura de Cerejeiras, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), iniciou o patrolamento e recuperação de ruas de terra nos bairros da cidade.

A Semosp segue um cronograma de obras, limpeza e manutenção.

Os serviços de patrolamento nas ruas de terra são realizados constantemente para melhorar o tráfego de veículos.

A prefeita Lisete Marth (PV) disse que a obra é de suma importância para manutenções nos bairros que não tem asfalto.

“Em período de chuvas, as ruas ficam com problemas como buracos e muito mato. Por isso é fundamental o patrolamento das ruas de terra para garantir acesso dos moradores. Nosso município tem uma extensão territorial grande, com muitas ruas de terra; a Semosp está trabalhando intensamente para suprir as necessidades da população”, salienta a Prefeita Lisete.

Para o titular da Semosp, Carlinhos Goebel, todas as ruas de terra do município serão recuperadas, limpas e toda a manutenção necessária será feita.

Goebel pontuou que os trabalhos são realizados em toda a cidade que não tem asfalto, bairro por bairro, com um serviço integral.